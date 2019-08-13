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13. 08. 2019

Суд Херсона отказался арестовать российское судно

Херсонский суд во вторник, 13 августа, отказал в удовлетворении ходатайства СБУ об аресте российского танкера Механик Погодин. Об этом сообщает прокуратура Автономной республики Крым в Telegram-канале.

"Сегодня, 13 августа 2019 года, в 11:00 Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры АР Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 10 августа в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в Херсоне на судне Мария, которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. Отмечается, что в июне 2015 это же судно, но под названием Вилга, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ.

Как известно, Механик Погодин был заблокирован в порту Херсона 10 августа 2018 года.

Напомним, что ранее суд принял решение арестовать российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу в Керченском проливе.

Как известно, экипаж судна - российских моряков, отпустили, а судно, признанное вещественным доказательством, осталось в Измаиле.

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Источник: korrespondent.net

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