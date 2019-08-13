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13. 08. 2019

СБУ отразила кибератаку на украинский телеканал

Сотрудники Службы безопасности Украины и представители телерадиокомпании Черноморка устранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ установили, что кибератака была направлена на блокирование и выведение из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервных копий и запасных инструментов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя.

СБУ локализовала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании.

Как отметили в СБУ, в настоящее время работу ТРК полностью восстановлена, а ее команда совместно со специалистами Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ разрабатывают более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего незаконного вмешательства.

Напомним, кибератака на телекомпанию, вещающую на Крым длилась уже вторую неделю. 

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Источник: korrespondent.net

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