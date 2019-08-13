СБУ отразила кибератаку на украинский телеканал

Сотрудники Службы безопасности Украины и представители телерадиокомпании Черноморка устранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила пресс-служба СБУ.
"Сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ установили, что кибератака была направлена на блокирование и выведение из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервных копий и запасных инструментов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя.
СБУ локализовала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании.
Как отметили в СБУ, в настоящее время работу ТРК полностью восстановлена, а ее команда совместно со специалистами Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ разрабатывают более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего незаконного вмешательства.
Напомним, кибератака на телекомпанию, вещающую на Крым длилась уже вторую неделю.
В Microsoft рассказали, как российские хакеры атакуют через принтеры
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby