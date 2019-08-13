Дипломат из РФ объявлен персоной нон грата – СБУ

МИД Украины объявил сотрудника генконсульства РФ во Львове персоной нон грата. Он выдворен с территории страны. Об этом сообщает СБУ во вторник, 13 августа.

По данным ведомства, оперативники разоблачили жителя Львовской области, который выполнял задания для российской разведки.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове", – говорится в сообщении.

Указано, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. Он собирал различного рода информацию о политиках и обещественниках, подразделениях ВСУ, силовиках и полицейских, а также иностранных инструкторах.

Ему уже сообщили о подозрении в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины). Материалы направили в суд.

Что касается российского дипломата, то он уже объявлен МИДом персоной нон грата и выдворен с территории Украины за деятельность, несовместимую с консульской.

Ранее в СБУ заявили о задержании завербованного агента ФСБ. Жителя Полтавской области завербовали в Крыму бывшие военнослужащие СБУ, которые изменили военной присяге и перешли на сторону врага.

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Источник: korrespondent.net