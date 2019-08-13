Погода в Украине: жара сменится штормом, а бабье лето не ожидается

Пока Европа изнемогала от аномальных температур, украинцы ждали возвращения лета. Но несколько дней назад и в Украину пришла жара, а вместе с ней и активный атмосферный фронт, который несет штормовую погоду. Корреспондент.net рассказывает, что ждать от погоды в ближайшие дни и каким будет бабье лето.

Жара сменится штормом

После комфортного тепла на прошедших выходных в Украину вернулась аномальная жара, атаковавшая Европу все лето. В некоторых областях Украины температура воздуха прогреется до +36 градусов.

В то же время, атмосферные фронты, которые находятся в непосредственной близости от Украины, будут точечно заливать внезапными обильными грозовыми дождями.

Во вторник, 13 августа, раскаленные воздушные массы столкнутся с прохладным воздухом с севера, в результате чего образуется грозовой фронт, который накроет западные и северные области. Несмотря на дожди, жара сохранится.

Самая сложная синоптическая ситуация ожидается на Западе Украины. В регионе ожидается высокая температура воздуха, сильные ливневые дожди, грозы и усиление ветра до штормовых значений. Ночью +16 +18 градусов, днем от +29 до +32 градусов.

По данным Severe Weather Europe, над Украиной возникла угроза мощнейших штормов. Непогода затронет ряд европейских стран - восток Франции, север Италии, Швейцарию, часть Австрии, Чехии, Словакии, Польши и Беларуси.

В среду, 14 августа, температура спадет на пару градусов и дожди не отступят. В четверг, 15 августа, они продвинутся в центр, чуть больше охладив температуру воздуха.

В дальнейшем похолодание постепенно роаспространится по всей Украине. Дольше всего продержатся Восток, Юг и центральные области, ближе к Востоку - там жара ослабнет в конце недели, в субботу-воскресенье.

В восточные области грозовые дожди придут только к субботе, 17 августа, и задержатся на всей территории Украины.

Каким будет бабье лето

После 20 августа в Украине стоит ожидать снижение температуры, говорили в Украинском научно-исследовательском метеорологическом институте Национальной академии наук.

"В середине августа следует ожидать знойные, жаркие дни. После 20 августа происходит резкое похолодание. Вот это резкое похолодание оно может на 6-8 градусов ото дня ко дню разниться", - предупредила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова

О бабьем лете в 2019 году вряд ли можно говорить. В конце сентября ожидаются заморозки с резким снижением температуры воздуха, а в октябре температура воздуха ночью может достигать минусовых показателей, сказали в институте.

Погода в сентябре 2019 года в Украине:

Cмотрите фотогалерею: Погода в Украине: жара сменится штормом, а бабье лето не ожидается

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Источник: korrespondent.net