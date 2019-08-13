Глава СНБО: Перемирие на Донбассе достигнуто

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что, по его мнению, сейчас на Донбассе достигнуто перемирие. Об этом он заявил в интервью BBC Украина, которое было опубликовано во вторник, 13 августа.

По словам Данилюка, сегодня в Донбассе реализовывается дорожная карта президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

Этот гуманитарный план, по мнению секретаря СНБО, уже начал действовать: "Вы видите, что происходит? Перемирие достигнуто? Достигнуто".

Также секретарь СНБО заявил, что недавняя гибель четырех украинских военных - это попытка срыва перемирия, которую предусматривали.

"Конечно, это большая утрата. Но также надо понимать, что когда договаривались о перемирии, мы осознавали, что будут попытки его сорвать. К сожалению, все очень просто разрушить из-за провокаций", - заявил Данилюк.

Если речь идет о перемирии, то секретарь СНБО считает, что сейчас статистика количества обстрелов, раненых и погибших показывает, что "ситуация сильно отличается".

Как сообщалось, за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 10 обстрелов, один украинский военный был ранен. Днем ранее сепаратисты восемь раз обстреляли позиции украинских военных, также ранив украинского бойца.

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Источник: korrespondent.net