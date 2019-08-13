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13. 08. 2019

В Испании отменили более 300 поездов из-за забастовки

В Испании по меньшей мере 325 поездов будут отменены в среду из-за забастовки работников крупного железнодорожного оператора Renfe. Об этом сообщает Europa Press во вторник, 13 августа.

Организует стачку профсоюз Генеральная конфедерация труда. Забастовка отразится на движении высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального следования, грузовых составов.

Испанские власти обязали железнодорожные службы, несмотря на стачку, поддерживать минимальный уровень услуг.

Ожидается, что стачки вновь пройдут в конце августа и начале сентября. Сотрудники Renfe требуют увеличения штата служащих и сокращения рабочего дня.

Напомним, первый этап забастовки железнодорожников в Испании состоялся 15 июля. Тогда также были отменены сотни рейсов.

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Источник: korrespondent.net

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