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13. 08. 2019

Во время шторма в Индии погибли 15 рыбаков

По меньшей мере 15 моряков погибли, еще двое числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания рыбацких шхун у берегов западного индийского штата Гуджарат. Об этом во вторник, 13 августа, сообщило издание Hindustan Times со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что рыбаки вышли в море 9 августа, несмотря на запрет властей на ведение промысла. Предполагается, что лодки перевернулись из-за сильного шторма. 14 рыбаков смогли вплавь добраться до ближайших населенных пунктов, тела 15-ти вынесло на берег. Береговая охрана продолжает поиск двух пропавших моряков.

Напомним, в конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

За последние дни непогода в Азии унесла жизни нескольких сотен людей.

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Источник: korrespondent.net

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