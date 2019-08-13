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13. 08. 2019

В Беларуси впервые за 20 лет обнаружили сибирскую язву

В Брестской области Беларуси зафиксирован случай заболевания лошади сибирской язвой, сообщает agriculture.by.
 

Как сообщается, труп павшего животного сожгли. Как лошадь заразилась, пока неизвестно. Этим вопросом занимаются специалисты.

Сейчас в населенном пункте проводятся мероприятия по ликвидации заболевания, пишет TUT.BY.

"Проводятся мероприятия, которые должны проводиться в соответствии с санитарно-ветеринарными правилами при возникновении такого заболевания. Ветеринары работают по своей линии, а специалисты санслужбы - по своей", - сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.

В очаге болезни проводится дезинфекция. Кроме того, в деревне проходит вакцинация поголовья, наблюдение за его состоянием и другие необходимые мероприятия.

Сейчас вакцинируют других животных села Хотомель. У людей заболевания не зафиксировано.

По данным Минсельхозпрода Беларуси, в последний раз в стране сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году.

Напомним, в начале октября 2018 года в селе Меняйловка Одесской области зафиксировали вспышку сибирской язвы. Источником заболевания стала домашняя корова, тушу которой обрабатывали пять человек. Сейчас эти люди госпитализированы.

Позже диагноз "сибирская язва" подтвердился у одного пострадавшего. В Минздраве заверили, что вспышка сибирской язвы в Одесской области локализована, угрозы распространения инфекции нет.

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Источник: korrespondent.net

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