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13. 08. 2019

СБУ блокировала подпольные поставки за границу военной продукции

В Николаеве правоохранители предотвратили похищение и отправку за границу газотурбинного оборудования военного и двойного назначения с завода Заря-Машпроект. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, местный предприниматель в сговоре с бывшими работниками государственного предприятия наладил поставку оборудования заказчикам в странах Восточной Азии.

В результате обысков по месту жительства фигуранта производства и в арендованном им складском помещении правоохранители изъяли значительное количество ремонтного газотурбинного оборудования. В частности, жарочные трубы, турбинные лопатки, составляющие топливной аппаратуры газотурбинных двигателей, используемых при техническом обслуживании и капитальном ремонте газотурбинных агрегатов на кораблях Военно-морских сил и газоперекачивающих объектах.

Правоохранители обнаружили также оригиналы и копии эксплуатационной и конструкторской документации на продукцию государственного предприятия, которое поставляли на заказ иностранных партнеров. Стоимость изъятого имущества, по предварительной оценке, составляет около семи миллионов гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по статье о нарушении порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, продолжаются неотложные следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: СБУ блокировала подпольные поставки за границу военной продукции

Напомним, в Запорожье СБУ блокировала вывоз товаров военного назначения.

Также сообщалось, что СБУ перекрыла канал поставки комплектующих военной техники в россию.

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Источник: korrespondent.net

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