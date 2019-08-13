В Укрзализныце рассказали, что чаще всего крадут в поездах

С начала 2019 года из поездов Укрзализныци было украдено 6,9 тыс. единиц инвентаря на сумму 400 тысяч грн. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае", - заявили в Укрзализныце.

В компании сообщили, что не досчитали - 2417 махровых полотенец, 957 простынь, 875 наволочек, 360 чайных ложек, 638 одеял, 456 подстаканников, 47 подушек и 180 стаканов.

Ранее сообщалось, что после огласки скандального тендера Укрзализныця передумала покупать вышиванки на 1,5 млн грн. А за неделю до этого произошла аналогичная ситуация, когда после огласки тендера глава Укрзализныци отменил закупку стаканов по две тысячи гривен.

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Источник: korrespondent.net