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13. 08. 2019

Стало известно, какие партии получат госфинансирование

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло решение о предоставлении 11 политическим партиям государственного финансирования на основании результатов внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом во вторник, 13 августа сообщили в пресс-службе НАПК.

Отмечается, что партия имеет право на получение государственного финансирования своей уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных парламентских выборах избирательный список партии получил не менее 2% голосов избирателей.

Так, право на получение госфинансирования получили:

  • Слуга народа
  • Оппозиционная платформа - За життя
  • Всеукраинское объединение Батьківщина
  • Европейская солидарность
  • Голос
  • Радикальная партия Олега Ляшко
  • Сила и честь
  • Оппозиционный блок
  • Украинская стратегия Гройсмана
  • Партия Шария
  • Всеукраинское объединение Свобода

Отмечается, что партии получат право на госфинансирование их уставной деятельности со дня, следующего за днем ​​открытия первого заседания Рады, избранной на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Сегодня стало известно, что петиция к президенту о прекращении финансирования партий набрала 25 тысяч голосов.

Ранее сообщалось, что по итогам досрочных выборов, в Верховную Раду проходят пять партий.

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Источник: korrespondent.net

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