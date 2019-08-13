Стало известно, какие партии получат госфинансирование

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло решение о предоставлении 11 политическим партиям государственного финансирования на основании результатов внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом во вторник, 13 августа сообщили в пресс-службе НАПК.

Отмечается, что партия имеет право на получение государственного финансирования своей уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных парламентских выборах избирательный список партии получил не менее 2% голосов избирателей.

Так, право на получение госфинансирования получили:

Слуга народа

Оппозиционная платформа - За життя

Всеукраинское объединение Батьківщина

Европейская солидарность

Голос

Радикальная партия Олега Ляшко

Сила и честь

Оппозиционный блок

Украинская стратегия Гройсмана

Партия Шария

Всеукраинское объединение Свобода

Отмечается, что партии получат право на госфинансирование их уставной деятельности со дня, следующего за днем ​​открытия первого заседания Рады, избранной на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Сегодня стало известно, что петиция к президенту о прекращении финансирования партий набрала 25 тысяч голосов.

Ранее сообщалось, что по итогам досрочных выборов, в Верховную Раду проходят пять партий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net