Стало известно, какие партии получат госфинансирование

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло решение о предоставлении 11 политическим партиям государственного финансирования на основании результатов внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом во вторник, 13 августа сообщили в пресс-службе НАПК.
Отмечается, что партия имеет право на получение государственного финансирования своей уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных парламентских выборах избирательный список партии получил не менее 2% голосов избирателей.
Так, право на получение госфинансирования получили:
- Слуга народа
- Оппозиционная платформа - За життя
- Всеукраинское объединение Батьківщина
- Европейская солидарность
- Голос
- Радикальная партия Олега Ляшко
- Сила и честь
- Оппозиционный блок
- Украинская стратегия Гройсмана
- Партия Шария
- Всеукраинское объединение Свобода
Отмечается, что партии получат право на госфинансирование их уставной деятельности со дня, следующего за днем открытия первого заседания Рады, избранной на внеочередных парламентских выборах 21 июля.
Сегодня стало известно, что петиция к президенту о прекращении финансирования партий набрала 25 тысяч голосов.
Ранее сообщалось, что по итогам досрочных выборов, в Верховную Раду проходят пять партий.
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Источник: korrespondent.net
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