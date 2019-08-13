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13. 08. 2019

В доме экс-президента Кыргызстана нашли 24 единицы оружия

Правоохранители после задержания экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обнаружили и изъяли в его доме 24 единицы огнестрельного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Генпрокуратуры Кыргызстана во вторник, 13 августа.

"В доме Атамбаева в селе Кой-Таш были обнаружены и изъяты в общей сложности 24 единицы огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

Изъяты были шесть автоматов Калашникова, снайперская винтовка Драгунова, а также охотничьи ружья и карабины, помповое ружье и травматический пистолет.

Как заявил во время пресс-конференции глава МВД Кыргызстана Кашкар Джунушалиев, в настоящее время в доме бывшего главы государства проводятся экспертизы, в том числе баллистическая.

"Это долгий процесс, их результаты будут известны позднее", – уточнил министр.

Ранее сообщалось, что в доме Атамбаева правоохранители нашли 11 единиц огнестрельного оружия – снайперскую винтовку, два карабина, четыре пистолета и четыре ружья.

Напомним, экс-президент Кыргызстана был задержан 8 августа отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых автомобилей и автобусов с военными. Также появилось видео задержания Атамбаева.

В Государственном комитете нацбезопасности Кыргызстана утверждают, что Атамбаев готовил госпереворот.

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Источник: korrespondent.net

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