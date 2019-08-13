Лента RSS
Подписаться на ленту
13 августа 2019, вторник, 16:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
13. 08. 2019

В Иране назвали объем запасов низкообогащенного урана

Иран довел запасы низкообогащенного урана до 370 килограммов, сообщил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 13 августа.

"В данный момент у нас хорошие темпы выработки, и запасы наши превысили 300 килограммов минимум на 60 вплоть до 70 (килограммов), объемы будут расти быстро", – сказал Камальванди агентству IRNA.

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Тегеран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе − в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Позже стало известно, что Иран возобновляет высокий уровень обогащения урана, назвав этот шаг соответствующим интересам развития мировой ядерной энергетики.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- У вас очень редкое заболевание.
- Насколько редкое, доктор?
- Вы сами должны подобрать название.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.