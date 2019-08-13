В Иране назвали объем запасов низкообогащенного урана

Иран довел запасы низкообогащенного урана до 370 килограммов, сообщил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 13 августа.

"В данный момент у нас хорошие темпы выработки, и запасы наши превысили 300 килограммов минимум на 60 вплоть до 70 (килограммов), объемы будут расти быстро", – сказал Камальванди агентству IRNA.

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Тегеран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе − в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Позже стало известно, что Иран возобновляет высокий уровень обогащения урана, назвав этот шаг соответствующим интересам развития мировой ядерной энергетики.

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Источник: korrespondent.net