Станица Луганская временно изменит график работы

Сокращенный режим работы снова ввели на контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС во вторник, 13 августа.

Штаб сообщил, что со стороны территорий Луганской области, временно неподконтрольных Украине, продолжаются мероприятия по разминированию местности возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

"В соответствии с решением Командующего Объединенными силами и с целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения с 12 августа режим работы КПВВ Станица Луганская был изменен - контрольный пункт будет функционировать ежедневно до 18:00", - сказано в сообщении.

После указанного времени пропуск через КПВВ Станица Луганская не будет осуществляться в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения.

Напомним, что ранее пункт пропуска в Станице Луганской изменял график работы с 4 по 10 августа. В результате вокруг моста в Станице Луганской нашли полсотни мин, а теперь разминирование решили продолжить.

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Источник: korrespondent.net