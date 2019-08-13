Война за Ульяну. Супрун и будущее Минздрава

Ульяна Супрун – один из самых ярких представителей украинского правительства. Она раздает забавные советы в социальных сетях и проводит медицинскую реформу, несмотря на вал критики и противодействие системы.

Президент Владимир Зеленский неоднократно критиковал Супрун, теперь же борьба развернулась вокруг будущего и. о. министра. Одни требуют ее отставки, другие призывают сохранить во главе ведомства.

Корреспондент.net разбирался с будущим Супрун.

Флешмоб

#Улянувміністри – под таким хештегом постят публикации в социальных сетях в поддержку Супрун.

Так, например, Например, Супрун поддержала активистка Катерина Бутко, похвалив ее за "противодействие фармакологической мафии, нулевую толерантность к коррупции и международную закупку лекарств".

"Хочу, чтобы Ульяна Супрун стала министром здравоохранения Украины и закончила начатые реформы", - отметил лидер группы Тартак Александр Положинский, добавив, что министром должен быть человек, который хочет что-то менять не ради своей выгоды, а ради общества, и который ведет с обществом активный диалог.

Блогер Иван Оберемко написал, что "Супрун - это единственный пример системного реформирования целой отрасли, где есть яростное сопротивление системных у##бков, визг старой номенклатуры, саботаж и просто огромные денежные вливания в дискредитацию". Он добавил, что Ульяна Супрун и сохранение пути ее реформ - это один из крупнейших вызовов для президента Зеленского.

Активист Сергей Стерненко также считает, что Супрун должна быть в новом правительстве, "потому что управление это не о предпочтениях или дружеских связях. Это о жизни каждого из нас, и работать в исполнительной власти должны те, кто знают, что надо делать и кто уже имеет профессиональные достижения".

Противники

Под Офисом президента в Киеве во вторник, 13 августа, собралось несколько десятков человек, которые требуют уволить Супрун. Большинство из протестующих представляются медиками.

По словам одного из координаторов акции, координатора медицинской службы Евромайдана Андрея Гука, три года деятельности последних правительств "показали неспособность выполнять действенную реформу здравоохранения".

"Мы сюда пришли, чтобы наладить диалог с новой администрацией, для того, чтобы найти консенсус в дальнейшем проведении реформ здравоохранения", - сказал он.

Cмотрите фотогалерею: Война за Ульяну. Супрун и будущее Минздрава

Также противники флешмоба в поддержку Супрун отмечают, что в нем учавствуют преимущественно те, кто "лечится ща границей или в частных клиниках".

Что думают у Зеленского

Ранее Владимир Зеленский открыто критиковал Супрун и ее реформу.

"Принимают медицинскую реформу. Кто вообще спросил у людей? А как мы из села доедем в эту больницу? Потому что теперь скорая помощь не приезжает, а у моего ребенка 39 (температура), да даже если 37 и это бабушка с внучкой, у нее сердце хватает, к ней не едет скорая помощь, потому что у нас такая реформа", - отзывался Зеленский о реформе Супрун.

А позже заявлял, что "слава Богу, у него другой доктор".

"Для чего министры… которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек", - заявил Зеленский в одном из своих видеообращений.

Но в команде нового президента наоборот отмечают усилия Супрун в реформировании медицинской сферы.

“Она оказалась первым главой Минздрава в Украине с "железными вещами", потому что тот же Квиташвили (экс-министр здравоохранения, пытавшийся запустить медреформу), к примеру, сдался и не пробил стену. А Ульяна пробила", - заявил советник президента Зеленского по вопросам здравоохранения, будущий народный депутат Михаил Радуцкий.

Также Радуцкий отметил, что нет смысла отменять реформу Супрун.

"Отменить и вернуться опять на пять лет назад? Мы этим занимаемся уже 28 лет. В медреформе какие -то вещи есть правильные и положительные, какие -то задекларированы правильно, но требуют ревизии", - говорит советник Зеленского.

Источник: korrespondent.net