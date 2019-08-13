Зеленский уволил одного из переговорщиков в Минске

Президент Владимир Зеленский во вторник, 13 августа, подписал указ, которым освободил Романа Безсмертного от должности представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группе в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 № 414 Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе (с изменением, внесенным указом от 9 июля 2019 № 504) освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", – говорится в указе.

Отметим, Зеленский вернул Безсмертного к переговорному процессу 9 июля.

Недавно Бессмертный заявил, что Украина после гибели военных под Павлополем на Донбассе следовало приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран "нормандского формата".

Напомним, Зеленский провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном из-за гибели военных на Донбассе и инициировал срочную встречу в нормандском формате. Ее сроки до сих пор не определены.

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Источник: korrespondent.net