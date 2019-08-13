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13. 08. 2019

Почетный президент Федерации тенниса Украины объявлен в розыск

Нацполиция сообщила о подозрении и объявила в розыск бизнесмена, почетного президента Федерации тенниса Украины Вадима Шульмана. Об этом свидетельствует информация на сайте МВД.

Шульману предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса. Он был объявлен в розыск 26 июля этого года.

Мера пресечения ему еще не избрана.

 

Вадим Шульман возглавлял набсоветы нескольких коксохимических заводов, принадлежащих группе Приват (в 2008 году они были проданы группе Евраз). Является соучредителем ООО Энеко. В 2006 году стал собственником компании Телесистемы Украины.

В 2017 года Шульман подавал иски против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, обвиняя их в мошенничестве на более чем  500 млн долларов. 

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Источник: korrespondent.net

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