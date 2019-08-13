Зеленский назначил Богдана главой комиссии по госнаградам

Президент Владимир Зеленский утвердил состав Комиссии по государственным наградам и геральдике. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента во вторник, 13 августа.

Главой комиссии назначен руководитель офиса президента Андрей Богдан. Новый состав комиссии состоит из 14 человек, большинство из них были членами комиссии и при пятом президенте Петре Порошенко.

Зеленский вывел из состава комиссии экс-главу АП Игоря Райнина, министра информационной политики Юрия Стеця, министра по делам ветеранов Ирину Фриз, волонтера и советника министра обороны Юрия Бирюкова, телеведущего Виталия Гайдукевича, экс-замглавы АП Ростислава Павленко, депутата Верховной Рады VIII созыва Татьяну Рычкову.

В состав комиссии вошли Александр Мацко (член Совета волонтеров при Минобороны) и Юрий Москаленко (координатор Белоцерковской волонтерской группы).

Напомним, что ранее Зеленский назначил начальника департамента кибербезопасности СБУ.

Также сообщалось, что Зеленский назначил бывшего КВН-щика руководителем Госуправления делами.

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Источник: korrespondent.net