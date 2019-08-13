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13. 08. 2019

В городе в Бельгии теперь нужна лицензия, чтобы кормить котов

Власти города Намюр в Бельгии запретили кормить бродячих котов без соответствующего разрешения, которое обязывает собственника лицензии придерживаться определенных правил. Об этом сообщает RTBF во вторник, 13 августа.

С 2007 года соответствующие городские службы стерилизовали или кастрировали 1810 кошек и котов. Вопреки этим мерам подкармливание уличных котов жителями способствует их размножению. 

Теперь гражданин, который хочет продолжать кормить бродячих котов должен получить разрешение от городской администрации - карту кормильца.

Также власти Намюра сформировали правила для собственников "карты кормильца". Например, житель обязуется не кормить котов костями или объедками. Когда температура на улице больше 20 градусов по Цельсию, город рекомендует использовать только сухую еду. Также было установлено время специально для кормления бродячих котов.

Напомним, что ранее китайский кот покорил Сеть своей эмоциональностью.

Также сообщалось, что кот выжил после часа стирки в машинке.

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Источник: korrespondent.net

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