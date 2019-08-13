"Летающий Чернобыль". Какая ракета взорвалась в РФ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в России взорвалась новейшая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой Буревестник, который российский лидер Владимир Путин представил год назад.

Инцидент произошел 8 августа в Архангельской области, погибли пятеро сотрудников ядерного центра. После взрыва зафиксировали повышение радиационного фона и участок Белого моря закрыли для судоходства.

Власти РФ не сообщали название ракеты и место испытаний. 10 августа опрошенные Reuters эксперты заявили, что взорвался Буревестник. 12 августа газета New York Times, ссылаясь на разведку США, также указала на эту ракету. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Всплеск радиации в Архангельской области

По официальным сообщениям 8 августа на Центральном ракетном полигоне ВМФ России в поселке Ненокса Архангельской области проходили испытания ракеты с жидкостным двигателем. Ее название не разглашается.

Накануне ЧП администрация морских портов по требованию Минобороны закрыла для свободного судоходства район Баренцева моря, а также часть Двинского залива, непосредственно прилегающую к полигону.

Ракету запускали с морской платформы, когда "в результате неудачного стечения обстоятельств" произошел взрыв, от которого несколько испытателей были сброшены в воду, где они погибли.

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией", - говорилось в сообщении госкорпорации Росатом.

Самая секретная. Что случилось на подлодке ВМФ РФ

Пресс-служба администрации города Северодвинск, в 30 километрах от которого проходили испытания, сообщала, что было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Однако потом это сообщение было удалено.

В пресс-службе городской администрации агентству РБК заявили, что это было сделано, "потому что ситуацией занимается Минобороны РФ".

По требованию военных прилегающий к месту взрыва район Белого моря до 10 сентября закрыт для судоходства. Общая площадь запретной зоны - примерно 230 квадратных километров. СМИ пишут, что в аптеках региона повышенный спрос на йодосодержащие препараты.

В Белом море рядом с место происшествия, как писал писал эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис, был замечен транспортный танкер Серебрянка, предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. Он ссылался на спутниковые снимки проекта Planet.

Second, we can see the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, sitting off the coast inside the exclusion zone. (It is visible in satellite images and its AIS transponder is turned on.) This vessel was previously used last summer in an effort to recover a crashed SSC-X-9. pic.twitter.com/QnDsEFs6dR — Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 10, 2019

Российский федеральный ядерный центр в городе Саров, чьи сотрудники проводили испытания, сообщил в заявлении на YouTube за 11 августа, что работы велись с устройством, содержащим радиоактивные материалы: топливные элементы на основе радиоизотопов и миниатюрный маломощный реактор.

Известно два российских проекта, где, предположительно, используются компактные ядерные реакторы: крылатая ракета Буревестник и беспилотный подводный аппарат Посейдон.

Ученые также подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке (повышении фона в два раза) в Северодвинске.

12 августа глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев заявил на церемонии прощания с погибшими, что на полигоне проходили испытания "нового специзделия". Он не уточнил, что это было за специзделие, но пообещал, что работа над новыми образцами будет доведена до конца.

Что известно о Буревестнике

Западные эксперты с самого начала указывали, что, скорее всего, в России взорвался Буревестник. Об экспериментальной гиперзвуковой крылатой ракете с ядерной энергетической установкой начали говорить после того, как в марте прошлого года ее презентацию провел Путин.

"Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", - заявил российский президент на пресс-конференции. Заявляется, что Буревестник имеет неограниченную дальность.

Путин рассказывал об успешных испытаниях Буревестника, но в ноябре прошлого года стало известно, что в один из тестов ракета пролетела 20 километров и упала в Баренцево море.

Издание Diplomat со ссылкой на разведданные США сообщало, что с 2016 года, когда начались испытания ракеты, относительно успешным был тест, проведенный в ноябре 2017 года.

Как пишет польское издание Wirtualna Polska, Буревестник получил прозвище "летающий Чернобыль" из-за ядерного топлива.

12 августа американская газета New York Times сообщила, что сотрудники разведки США спешат разобраться в обстоятельствах загадочного взрыва ракеты, которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall.

"В четверг, 8 августа, американские чиновники не захотели выступить с публичными заявлениями относительно этого взрыва, который, вероятно, стал одним из самых опасных чрезвычайных происшествий в России, связанных с утечкой радиации. Вероятно, его можно поставить в ряд после Чернобыля, хотя нынешний взрыв гораздо менее масштабный", - отмечается в материале.

Многие эксперты считают, что в Белом море взорвался именно Буревестник. Об этом же написал президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter 13 августа.

"Соединенные Штаты много узнали в результате взрыва в России несработавшей ракеты. У нас есть подобная, но более совершенная технология. Взрыв российской Skyfall заставил людей забеспокоиться по поводу чистоты воздуха не только рядом с полигоном, но и вдалеке от него. Нехорошо!", - написал Трамп.

"Подхрюкивают США". Путин вновь пригрозил ракетами

Комментируя слова Трампа спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские разработки в области новых вооружений значительно опережают уровень других стран.

"Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными", - сказал Песков журналистам.

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Источник: korrespondent.net