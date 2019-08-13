Укравтодор оценил стоимость ремонта дорог за 5 лет

На ремонт 24 тысяч километров дорог необходимо 300-350 миллиардов гривен. Такую оценку в интервью DW дал глава Укравтодора Славомир Новак.

Он напомнил, что в отчете Всемирного банка за 2017 год говорилось, что на ремонт 24 тысяч километров дорог нужно 150 млрд гривен. По его словам, это исследование базировалось на ценах 2015 года.

"Сразу хочу сказать, что это не 150 млрд. Будет гораздо больше. Мы сейчас это считаем. В Украине почти нет собственного производства битумов. Подрядчики 80% всех битумов импортируют из Польши, Беларуси, Турции, других стран", - подчеркнул он.

Новак добавил, что Укравтодор готовит с командой президента Владимира Зеленского новую программу по ремонту дорог до 2025 года.

"24 тысяч километров за 5 лет - это возможно. Считаю, на 24 тысячи где-то примерно 300-350 млрд грн может быть. Мы должны быть готовы на что-то такое", - сказал глава Укравтодора.

Стоит отметить, что всего в Украине около 170 тысяч километров дорог.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о дорожных работах. Президент поручил провести ряд мероприятий, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры в стране.

В свою очередь, министр инфтраструктуры Владимир Омелян назвал этот указ Зеленского о дорогах "цирком". По его словам, все дороги в Украине могут быть отремонтированы в течение 10 лет и это будет стоить триллион гривен.

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Источник: korrespondent.net