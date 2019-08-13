На Харьковщине иностранцы пытались незаконно пересечь границу с РФ

Пограничники задержали двух иностранцев при попытке незаконно пересечь границу с Россией в районе села Гоптовка, Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы во вторник, 13 августа.
Информация о возможном незаконном пересечении границы постыдила от участкового инспектора погранслужбы.
"На направление возможного нарушения границы был выслан пограничный наряд. Вскоре пограничники с помощью камер видеонаблюдения, которыми оборудован указанный участок границы, увидели движение двух неизвестных лиц в сторону границы, и вышли на их задержание. Впоследствии военнослужащие Госпогранслужбы задержали гражданина России и гражданку Молдовы", - говорится в сообщении.
За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.
Напомним, что ранее Украина закрыла въезд для 12,5 тысяч иностранцев.
Также сообщалось, что пограничники нашли трех нелегалов в фуре с нектаринами.
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Источник: korrespondent.net
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