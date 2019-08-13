В Госгеонедра рассказали о легализации добычи янтаря

Для проведения геологического изучения участков для легализации добычи янтаря необходимо около 30 миллионов гривен. Об этом сообщил и.о. председателя Госгеонедра Олег Кирилюк, пишет Укринформ во вторник, 13 августа.

"Госгеонедра видит путь урегулирования проблем по добыче янтаря в увеличении проведения геологического изучения участков для предоставления законных прав на добычу янтаря. Только для поиска новых янтарных участков для недропользователей нужно выделить около 20-30 млн грн. Это исключительно на выполнение геологических работ. То есть, проведенные разведки и изучены новые участки мы можем предложить инвесторам - потенциальным недропользователям на электронных торгах", - сказал Кирилюк.

По его словам, проведение электронных торгов - это единственный действенный антикоррупционный и прозрачный путь получения прав на добычу не только янтаря, а любой полезного ископаемого.

Кирилюк также отметил, что от продажи специальных разрешений на пользование янтарными недрами государство получит пополнения бюджета.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский устроил разнос силовикам из-за янтаря во время поездки в Житомирскую область. Он потребовал уволить главного лесника Житомирской области, руководителей полиции нескольких районов, а также начальников СБУ в трех регионах.

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Источник: korrespondent.net