ДТП с участием патрульной полиции произошло в Сумах

В Сумах произошла ДТП, в которой участвовала машина патрульной полиции. Об этом сообщает местный портал 0542.ua во вторник, 13 августа.
Как сообщили изданию в пресс-службе патрульной полиции Сум, инцидент произошел около 7:30 утра.
"Сегодня около 7:30 на перекрестке улиц Белопольский Путь - 8 Марта произошло ДТП с участием служебного автомобиля Mitsubishi Outlander и ГАЗ 5327. Никто не пострадал. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняет отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области", - сообщил Олег Сологуб, представитель патрульной полиции Сумщины.
Утро сегодняшнего дня ...(около 8 утра)ДТП с участием полиции(( ул. Белопольская. Подробности добавлю как узнаю. #суми #сумы #sumy #sumy_ukraine #дтпсумы #дтпполіція Публикация от Город Сумы Sumy Ukraine (@sumy_ukraine)
Утро сегодняшнего дня ...(около 8 утра)ДТП с участием полиции(( ул. Белопольская. Подробности добавлю как узнаю. #суми #сумы #sumy #sumy_ukraine #дтпсумы #дтпполіція
Публикация от Город Сумы Sumy Ukraine (@sumy_ukraine)
Напомним, что ранее в Харькове погоня закончилась массовым ДТП.
Также сообщалось, что в ДТП на юге Одесской области погибли четыре человека.
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Источник: korrespondent.net
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