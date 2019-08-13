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13. 08. 2019

ДТП с участием патрульной полиции произошло в Сумах

В Сумах произошла ДТП, в которой участвовала машина патрульной полиции. Об этом сообщает местный портал 0542.ua во вторник, 13 августа.

Как сообщили изданию в пресс-службе патрульной полиции Сум, инцидент произошел около 7:30 утра.

"Сегодня около 7:30 на перекрестке улиц Белопольский Путь - 8 Марта произошло ДТП с участием служебного автомобиля Mitsubishi Outlander и ГАЗ 5327. Никто не пострадал. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняет отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области", - сообщил Олег Сологуб, представитель патрульной полиции Сумщины.

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Утро сегодняшнего дня ...(около 8 утра)ДТП с участием полиции(( ул. Белопольская. Подробности добавлю как узнаю. #суми #сумы #sumy #sumy_ukraine #дтпсумы #дтпполіція

Публикация от Город Сумы Sumy Ukraine (@sumy_ukraine)

Напомним, что ранее в Харькове погоня закончилась массовым ДТП.

Также сообщалось, что в ДТП на юге Одесской области погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net

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