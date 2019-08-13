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13. 08. 2019

Китайскую военную технику пригнали к границе с Гонконгом

В город Шэньчжэнь в Китае неподалеку от границы с Гонконгом власти согнали огромное количество военной техники. Видео с техникой было опубликовало в Global Times во вторник, 13 августа.

По официальной версии, военную технику Народной вооруженной полиции пригнали для проведения крупных учений и выделили для стоянки местный стадион.

Официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан заявил, что в ходе беспорядков в Гонконге стали проявляться "ростки терроризма".

Как известно, в Гонконге уже третий месяц не прекращаются массовые акции протеста. Их первопричиной стал законопроект об экстрадиции в КНР, который в результате был отложен, но не отозван окончательно. В последние две недели протесты сопровождаются постоянными ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.

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Источник: korrespondent.net

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