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13. 08. 2019

Лесные пожары в Греции: эвакуированы три населенных пункта

Из-за лесных пожаров на острове Эвбея в Греции эвакуированы три населенных пункта. Об этом сообщает издание Kathimerini во вторник, 13 августа.

Пожар вспыхнул во вторник утром и продолжает бесконтрольно распространяться. Тушению огня препятствуют сильный ветер, дующий в этом районе, и неровная местность.

Более двухсот пожарных на 75 автомобилях, шесть самолетов и шесть вертолетов пытаются остановить огонь в то время, как густой дым создает сложнейшие условия для работы.

Сильный огонь разрушил дома в селе Макрималли, которое было эвакуировано. Теперь огонь направляется на юг и юго-запад. Кроме Макрималли, власти также эвакуировали села Контодеспоти и Ставрос. Людей на городских и военных автобусах доставили в безопасное место.

 
 

Как сообщалось ранее, на западе Канады бушует лесной пожар.

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Источник: korrespondent.net

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