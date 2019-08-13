США отложат введение пошлин на китайские товары

США решили отложить до середины декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары. Об этом говорится в заявлении офиса официального представителя США на торговых переговорах с КНР Роберта Лайтхайзера во вторник, 13 августа.

"В рамках публичного обсуждения и процесса слушаний было принято решение отложить введение пошлин до 15 декабря на некоторые категории товаров. К ним относятся, например, мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы, некоторые виды обуви и одежды", - говорится в сообщении.

Кроме того, американская администрация намерена исключить ряд категорий товаров из списка на введение 10-процентных пошлин на основании соображений, связанных с защитой здоровья и национальной безопасности, говорится в документе.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что введение новых пошлин решили отложить, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством.

По словам Трампа, США это "делают для рождественского периода", чтобы избежать негативного влияния на покупателей в США.