В НАТО отреагировалы на инцидент с самолетом Шойгу

В НАТО объяснили сближение истребителей альянса с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу над балтийским морем необходимостью идентификации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО во вторник, 13 августа.

"Самолеты из миссии "воздушной полиции" НАТО на Балтике поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который летел близко к воздушному пространству альянса. Как только идентификация была проведена, самолет вернулся на базу. НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета", - сообщили в пресс-службе.

Ранее СМИ опубликовали видео сближения самолетов.

Напомним, в июне 2017 года истребитель НАТО F-16 также приблизился к самолету Шойгу. Тогда натовский самолет поравнялся с российским на удалении нескольких десятков метров, после чего между ними встал Су-27. Пилот российского истребителя покачал крыльями, продемонстрировав летчику F-16 ракеты. После чего самолет НАТО ушел в сторону.

Тогда в НАТО также заявили, что не знали о министре обороны РФ на борту самолета, который истребители альянса сопровождали над Балтийским морем.

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Источник: korrespondent.net