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13. 08. 2019

"Драгоценности ведьмы" обнаружили в Помпеях

Археологи в древнеримских Помпеях, разрушенных извержением Везувия почти две тысячи лет назад, нашли остатки деревянной шкатулки, в которой хранились ценные предметы. Об этом сообщает Euronews во вторник, 13 августа.

Находка была сделана в Доме в саду - Каза-дель-Джардино. В шкатулке лежали драгоценные камни, амулеты, бусины, колокольчики, фигурки людей и животных, а также маленькая модель черепа.

Cмотрите фотогалерею: "Драгоценности ведьмы" обнаружили в Помпеях

Директор археологического парка Массимо Осанна полагает, что найденные предметы могли использоваться в магических ритуалах, призванных даровать удачу владелице или неудачу - ее соперницам.

Напомним, что ранее на Полтавщине нашли скифское золото и оружие.

Также сообщалось, что студент на первых раскопках нашел череп динозавра.

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Источник: korrespondent.net

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