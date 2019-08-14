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14. 08. 2019

Меркель подтвердила свой уход из политики

Ангела Меркель подтвердила, что после следующих выборов в Бундестаг, которые пройдут в 2021 году, не намерена заниматься активной политической деятельностью. Об этом она заявила на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунд на севере ФРГ. 

"Да, я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов, - сказала Меркель. - Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду".

Меркель отметила, что не собирается делать это и на уровне ЕС. "Все посты в ЕС уже только что были распределены", - заметила канцлер под смех присутствовавших.

Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС, она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году.
 
Большинство немцев хотели бы оставить Меркель канцлером - опрос

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Источник: korrespondent.net

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