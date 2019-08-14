Меркель подтвердила свой уход из политики

Ангела Меркель подтвердила, что после следующих выборов в Бундестаг, которые пройдут в 2021 году, не намерена заниматься активной политической деятельностью. Об этом она заявила на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунд на севере ФРГ.
"Да, я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов, - сказала Меркель. - Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду".
Меркель отметила, что не собирается делать это и на уровне ЕС. "Все посты в ЕС уже только что были распределены", - заметила канцлер под смех присутствовавших.
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Источник: korrespondent.net
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