В Нью-Йорке самолет потерял деталь при взлетe

Самолет Boeing-777 авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди, потеряв деталь при взлете. Об этом сообщает портал Airlive.

Рейс вылетел из Нью-Йорка 12 августа в 16:25 по местному времени и приземлился вновь в 19:25 того же дня, однако о происшествии стало известно только сейчас.

Согласно фотографии, сделанной одним из пассажиров, на крыле самолета не хватает интерцептора - специального механизма, от которого зависит образование подъемной силы и сопротивления.

Отмечается, что на борту самолета в момент ЧП находились около 300 пассажиров. Boeing-777 совершил несколько кругов вокруг аэропорта для того, чтобы выработать топливо, после чего успешно приземлился.

Ранее в аэропорту Рима сразу после взлета совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Norwegian. Небольшие фрагменты от самолета упали на крыши и автомобили города Фьюмичино.

Самолет задымился при посадке в Испании

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Источник: korrespondent.net