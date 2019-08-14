В США украинку приговорили к 20 годам тюрьмы

Гражданка Украины Алена Каличенко приговорена 13 августа в штате Нью-Йорк к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка и изготовление детской порнографии. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

"Алена Каличенко в федеральном суде была приговорена к 20 годам тюремного заключения после того, как в апреле 2016 года признала себя виновной в сговоре с целью сексуальной эксплуатации ребенка, в сексуальной эксплуатации ребенка и в производстве детской порнографии для ее доставки в Соединенные Штаты", - говорится в сообщении.

Как уточнила прокуратура, после отбытия наказания украинка подлежит депортации на родину. Каличенко была арестована в июле 2014 года во время поездки в США.

По данным американской прокуратуры, осужденная в период с апреля 2012 по ноябрь 2012 года записала 46 видео порнографического содержания с двухлетней девочкой. Видео были сняты по заказу Джозефа Валерио - жителя города Смиттаун, расположенного на Лонг-Айленде.

Каличенко за плату в несколько тысяч долларов отправила ему видео по электронной почте. Агенты ФБР во время обыска в январе 2014 года обнаружили дома у Валерио оборудование и реквизиты, предназначенные для выпуска детской порнографии.

Заказчик видео был признан виновным в ноябре 2014 года и позднее приговорен к 60 годам тюрьмы.

Ранее украинку Инну Скибенко признали виновной в убийстве 14-месячной девочки в детском саду Израиля и приговорили к длительному тюремному заключению.

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Источник: korrespondent.net