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14. 08. 2019

Власти Китая стягивают войска к Гонконгу - Трамп

Американская разведка располагает информацией о том, что китайские власти стягивают войска к границам специального автономного района Гонконг. Соответствующее сообщение разместил в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перебрасывает войска на границу с Гонконгом. Все должны сохранять спокойствие и быть осторожными!" - написал президент.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 августа 2019 г.

Глава государства также заявил, что не понимает, почему Вашингтон обвиняют в причастности к беспорядкам в специальном административном районе Китая. "Многие винят меня и Соединенные Штаты в проблемах, которые имеют место в Гонконге. Почему? Даже представить себе не могу", - написал он.

Ранее СМИ сообщили, что в город Шэньчжэнь в Китае неподалеку от границы с Гонконгом власти согнали огромное количество военной техники. 

По официальной версии, военную технику Народной вооруженной полиции пригнали для проведения крупных учений и выделили для стоянки местный стадион.

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Источник: korrespondent.net

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