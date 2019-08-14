Пакистан запросил проведение заседания Совбеза ООН по Кашмиру

Пакистан запросил проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением Индии отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши.

"Если Индия решит вновь прибегнуть к использованию силы, Пакистан будет вынужден ответить в целях самообороны, используя все свои возможности", - отметил Куреши в письме, указав, что Пакистан запрашивает проведение встречи Совбеза ООН "с учетом опасных последствий действий Индии".

Министр иностранных дел Польши, председательствующей в СБ ООН в августе, Яцек Чапутович подтвердил журналистам факт получения письма. Он заявил также, что СБ ООН "обсудит этот вопрос и примет соответствующее решение".

Напомним, 5 августа правительство Индии решило лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса. Правительство страны начало переброску тысячи военных в этот регион.

В ответ на это Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией. Также комитет нацбезопасности Пакистана постановил пересмотреть все двусторонние договоренности с Индией.

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Источник: korrespondent.net