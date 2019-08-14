По меньшей мере 51 человек пострадал в результате крупного ДТП в центре Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает G1 во вторник, 13 августа.

Инцидент произошел вечером (раннее утро среды по Киеву) в одном из подземных туннелей в центре столицы одноименного штата. Столкнулись два автобуса и пять легковых автомобилей.

Четыре человека, состояние которых вызывало наибольшие опасения медиков, госпитализированы, остальным оказывается помощь на месте.

Участок трассы, связывающий центр города и его южную часть, был полностью перекрыт. Причины ДТП выясняются.

Cмотрите фотогалерею: В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в крупном ДТП

Ранее в Польше столкнулись два автобуса, в которых находилось 70 пассажиров. В результате аварии пострадали 27 человек.

Также сообщалось, что в Танзании при взрыве бензовоза сгорели 60 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net