У берегов Турции авария с судном, идущим из США в Украину

В Мраморном море в очереди для прохождения через Босфор столкнулись танкер и сухогруз, который направлялся в Украину из США. Об этом сообщает информагентство DHA.

"У побережья в районе Бешикташ (часть города Стамбул - ред.) Прошлой ночью танкер Mammadaminresulzadeh под либерийским флагом столкнулся с сухогрузом Doric Warrior, которое следовало из американского Ньюпорта в Украину", - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены команды береговой охраны, представители прибрежной безопасности и Стамбульского морского порта.

В результате столкновения оба судна получили повреждения. Никто из членов экипажей не пострадал.

Ранее сообщалось, что на рыболовецком судне в Черном море произошел пожар, в результате которого корабль затонул.

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Источник: korrespondent.net