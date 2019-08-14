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14. 08. 2019

В Польше задержали украинца, которого подозревают в убийстве

В польском городе Познань полиция задержала 28-летнего украинца, подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки в Украине. Об этом сообщает Главная комендатура полиции Польши в среду, 14 августа.

Мужчину уже передали украинским правоохранителям. Вскоре он предстанет перед судом.

"На основе информации, предоставленной коллегами из украинской полиции, собственных данных и оперативной деятельности было установлено, что Николай С., намереваясь избежать ответственности, прятался за пределами своей страны. Всего через несколько дней после убийства он впервые выехал в Польшу, и когда было найдено тело 17-летней убитой в 2018 году, он снова появился в Польше", – говорится в сообщении.

Указано, что задержание украинца на улицах Познани было "очень динамичным", но профессиональным и безопасным для очевидцев и пассажиров автомобиля, в котором ехал подозреваемый.

Ранее в Познани осудили украинца до 15 лет лишения свободы за убийство топором мужчины в игровом зале. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщает Польское радио.

Также сообщалось, что Польша выдала России украинца, подозреваемого в заказном убийстве.

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Источник: korrespondent.net

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