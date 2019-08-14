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14. 08. 2019

Трамп заявил, что обеднел на пять миллиардов

Президент США Дональд Трамп заявляет, что за три года президентства потерял 5 миллиардов долларов, сообщает NBC News.

При этом большая часть расходов, по словам Трампа, - это гонорары адвокатов, которых ему пришлось снять, чтобы защищать себя в различных судебных делах

"Президентство стоило мне целого состояния ... Вероятно, это мне стоило от $3 млрд до $5 млрд. Однако, это не имеет значения, когда вы делаете замечательную работу", - сказал Трамп.

Президент США уточнил, что ему дорого обходятся адвокаты, ведь ежедневно на него за что-то подают в суд.

СМИ отмечают, что проверить заявление президента нет возможности, так как он не опубликовал свою налоговую декларацию, а в прошлом часто преувеличивал размеры своего состояния.

Ранее Трамп заявлял, что потерял огромное состояние за последние годы, так как не может одновременно вести бизнес и исполнять обязанности президента.

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Источник: korrespondent.net

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