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14. 08. 2019

Экс-президенту Кыргызстана выдвинули новые обвинения

Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву прокуратура предъявила обвинения еще по двум уголовным делам. Об этом в среду, 14 августа, сообщило информационное агентство 24.kg.

Новые обвинения, которые прокуратура выдвинула экс-президенту, касаются уголовных дел по модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретению в собственность здания Форум.

По словам юриста, в основу новых дел легли выводы, содержащиеся в заключении парламентской комиссии, которое большинством голосов утвердили депутаты Жогорку Кенеша (парламента страны).

Также экс-президенту Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции и обвинение по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Бутукаева.

Ранее сообщалось, что экс-президента Кыргызстана обвинили в убийстве сотрудника спецназа, попытке госпереворота и рядке других тяжких преступлений.

Напомним, экс-президент Кыргызстана был задержан 8 августа отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых автомобилей и автобусов с военными. Также появилось видео задержания Атамбаева.

Спецназ начал штурм резиденции Атамбаеваеще 7 августа, но штурм был провален, сторонники экс-президента не пустили силовиков в дом бывшего лидера нации.

27 июня парламент Кыргызстана принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. Бывшего президента подозревают в коррупции, узурпации власти и других преступлениях. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, экс-лидеру Кыргызстана может грозить пожизненный срок.

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Источник: korrespondent.net

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