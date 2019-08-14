Количество углекислого газа в атмосфере побило рекорд

Содержание углекислого газа в атмосфере достигло в 2018 году рекордного уровня за последние 800 тысяч лет. Об этом говорится в докладе Американского метеорологического общества, сообщает в среду, 14 августа, телекомпания CNN.

Отмечается, что доклад О ситуации с климатом основан на результатах наблюдений 475 ученых из 57 стран.

Как следует из доклада, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла в прошлом году 407,4 части на миллион, что стало "самой высокой концентрацией, зарегистрированной с помощью современных методов измерений, при анализе проб льда давностью до 800 тысяч лет".

В докладе также отмечается, что прошлый год был четвертым в перечне самых теплых лет. Столь же высокие температуры наблюдались в 2015 и 2017 годах, а 2016 год был самым теплым с момента начала регулярных метеонаблюдений в середине ХIХ века.

"Практически каждый год с начала ХХI века был более теплым, чем в среднем в период с 1981 по 2010 год. В 2018 году выбросы в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект - углекислого газа, метана, закиси азота - продолжали расти и достигли новых рекордных значений", - указывается в докладе.

Приведенные в докладе научные данные свидетельствуют о том, что уровень Мирового океана поднимается седьмой год подряд и достиг рекордного за последние 26 лет уровня, то есть с момента начала наблюдений со спутников: с 1993 года он поднялся в среднем на 81 миллиметр.

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Источник: korrespondent.net