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14. 08. 2019

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой в среду, 14 августа.

Меркель заявила, что Германия сожалеет о разрыве соглашения между США и Россией, поскольку это наносит ущерб мировой архитектуре безопасности. При этом Меркель заявила, что ответственность за крах договора несет Россия.

"Мы вместе с партнерами по НАТО, разумеется, сделаем все, чтобы настоять на дальнейшем ограничении вооружений, это будет нашей задачей на ближайшие годы", - подчеркнула Меркель.

Речь идет о договоре между СССР, правопреемницей которого является Россия, и США, он вступил в силу 1 июня 1988 года. В соответствии с соглашением, стороны обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Напомним, что ранее из-за разрыва ДРСМД Украина решила активизировать диалог с НАТО.

Станет опаснее. Каким будет мир без ДРСМД

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Источник: korrespondent.net

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