В Филадельфии произошла перестрелка

На севере американского города Филадельфиия произошла перестрелка. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил телеканал ABC.

Отмечается, что непосредственно в ходе инцидента пострадали шестеро полицейских, еще двое попали в ДТП по пути на место.

Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на пересечении 3700 N и 15-й улицы. На место происшествия стянуты значительные силы полиции.

Major police response heading to 3700 N. 15th Street. Heading to scene now. @6abc pic.twitter.com/V3zJTPLcJ6