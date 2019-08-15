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15. 08. 2019

Трамп призвал Китай быть гуманным к Гонконгу

 
Президент США Дональд Трамп заявил, что до достижения договоренностей с США по торговле Китай должен проявить гуманность к Гонконгу. Об этом он написал в Twitter 15 августа.
 
"Миллионы рабочих мест сокращаются в Китае в пользу стран, в отношении которых не введены пошлины. Тысячи компаний уходят. Конечно, Китай хочет договориться. Пусть сначала будут по-человечески работать с Гонконгом!" − указал американский лидер.
 
Также президент США выразил уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин может разрешить ситуацию с Гонконгом "быстро и гуманно".
 
"Я знаю президента Си Цзиньпина очень хорошо. Он прекрасный лидер, который очень сильно уважает свой народ. Он также хороший человек в "жестких делах". У меня нет никаких сомнений, что если президент Си (Цзиньпин) хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он может сделать это", − подчеркнул Трамп.
 
Ранее президент США заявил, что по данным американской разведки, китайские власти перемещают войска к границе с Гонконгом, и призвал всех к спокойствию.
 
Пекин неоднократно на различных уровнях критиковал США и другие страны за вмешательство в дела Гонконга, являющиеся внутренним делом Китая.
 
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Источник: korrespondent.net

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