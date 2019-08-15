Рекламу трех компаний в Британии запретили из-за гендерных стереотипов

В Британии ролики, рекламирующие сыр Philadelphia американского производителя Mondelez, бутилированную воду Buxton Water производителя Nestlé, а также автомобили Volkswagen eGolf, попали под запрет закона, который запрещает использование в рекламе гендерных стереотипов. Об этом сообщило издание The Drum.

Указанные рекламные ролики вызвали сомнения у специалистов Управления по рекламным стандартам (ASA).

Так, бренд Philadelphia получил 128 жалоб на свой ролик, где молодые отцы, пробуя сыр, забывали о своих детях.

Как указали в компания Mondelez, что мужчины отвлеклись из-за привлекательности продукта, а не из-за своей безответственности, однако неправительственная организация Clearcast , предварительно одобряющая большинство британской телевизионной рекламы, пришла к выводу, что реклама показала временный упадок концентрации внимания из-за накопившейся усталости, которая свойственна всем молодым родителям.

Ролик с рекламой Volkswagen марки eGolf, получил три жалобы. В нем показан мужчина, спящий в палатке на отвесной скале, двое мужчин-астронавтов в космическом корабле, мужчина-атлет с протезом ноги, а в финале показана женщина, сидящая на скамейке рядом с коляской.

В этой рекламе зрители увидели стереотип в том, что мужчины больше склонны к риску, а женщины всегда заботятся о детях.

На рекламное видео бутилированной воды пожаловались пять человек. В ролике демонстрируются несколько балерин, музыкант-ударник и тренирующийся на тренажере гребец, которые, занимаясь своими делами, периодически отвлекаются на то, чтобы выпить из бутылки воду.

По мнению зрителей, персонажи данной рекламы являются олицетворением гендерных стереотипов, так как в рекламе демонстрируется стереотип того или иного занятия для представителей разных полов. Напомним, запрет на использование негативных гендерных стереотипов в рекламе был введен по инициативе британского регулятора Advertising Standards Authority (ASA) и вступил в силу в июне текущего года. Согласно документу, в рекламе запрещается использовать представления о типичной женской и мужской внешности, а также связывать определенные качества, занятия, счастье и успешность с физическими данными или показывать, как пол ограничивает возможности человека. Правила коснулись и рекламы детских товаров и услуг − теперь в них нельзя показывать маленьких детей, где демонстрируется смелость мальчика, в то время как с девочкой следует обращаться с осторожностью. Бизнес в Британии обяжут отчитываться о неравенстве полов Ранее сообщалось, что Украина улучшила свои позиции в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства.

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Источник: korrespondent.net