Болтон заявил, что Россия украла технологии США

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Вашингтона. Об этом он сказал в интервью радиостанциизаявил The Voice of America.

Комментируя взрыв на полигоне в Архангельской области Болтон заявил, что ему известно больше, чем он может сказать.

"Этот (инцидент) свидетельствует о том, что, хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она (Россия) все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, (но и) создавать новые виды средств доставки − гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", − подчеркнул советник Трампа.

По его версии, "этот потенциал и возможность того, что другие страны (смогут) заполучить его, остается реальной проблемой для США и их союзников".

"Это пример того, что Россия пытается добиться технического прогресса в своих возможностях по доставке ядерного оружия. Очевидно, что что-то здесь пошло не так", − указал Болтон.