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15. 08. 2019

Болтон заявил, что Россия украла технологии США

 
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Вашингтона. Об этом он сказал в интервью радиостанциизаявил The Voice of America.
 
Комментируя взрыв на полигоне в Архангельской области Болтон заявил, что ему известно больше, чем он может сказать.
 
"Этот (инцидент) свидетельствует о том, что, хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она (Россия) все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, (но и) создавать новые виды средств доставки − гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", − подчеркнул советник Трампа. 
 
По его версии, "этот потенциал и возможность того, что другие страны (смогут) заполучить его, остается реальной проблемой для США и их союзников".
 
"Это пример того, что Россия пытается добиться технического прогресса в своих возможностях по доставке ядерного оружия. Очевидно, что что-то здесь пошло не так", − указал Болтон.
 
Напомним, 8 августа на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области произошел взрыв.
 
В Росатоме сообщили, что инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Погибли пять специалистов компании.
 
В Минобороны РФ заверили, что радиационный фон после происшествия в норме.
 
Разведка США подозревает, что в Архангельской области взорвался прототип крылатой ракеты Буревестник, которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall.

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Источник: korrespondent.net

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