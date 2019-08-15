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15. 08. 2019

Стрельба в Филадельфии: полиция освободила заложников

 
В Филадельфии сотрудникам полиции удалось эвакуировать всех заложников из дома, где забаррикадировался человек, открывший в среду, 14 августа, огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщила газета The Philadelphia Inquirer.
 
Как сообщил на пресс-конференции шеф полиции города Ричард Росс, полицейскому спецназу "удалось благополучно вывести наружу двух стражей порядка, которые оказались в ловушке на верхнем этаже, а также еще трех узников".
 
Росс отметил, что "ситуация изменилась" и власти в настоящее время более не рассматривают происходящее как "захват заложников".
 
По словам шефа полиции, сотрудникам правоохранительных органов после продолжительных попыток удалось переговорить со стрелком. Его попытались убедить сдаться. 
 
Как отметил Росс, подозреваемый "уже в течение некоторого времени" не открывал огонь.
 
По данным газеты, стрелок − 36-летний Морис Хилл, который в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его арестовывали около десятка раз по обвинению в незаконном хранении оружия, торговле наркотиками и нападении.
 
Ранее сообщилось, что в результате стрельбы в Филадельфии огнестрельные ранения получили шестеро стражей порядка. Инцидент начался, когда правоохранители проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев.

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Источник: korrespondent.net

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