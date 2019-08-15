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15. 08. 2019

Стрелок из Филадельфии сдался полиции

Мужчина, который открывал огонь по сотрудникам полиции и удерживал нескольких заложников в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), сдался правоохранительным органам около 00:10 по местному времени (7:10 по киевскому времени). Об этом сообщает телекомпании 6ABC.

Отмечается, что стрелок был арестован.

Мужчину предположительно зовут Морис Хилл, ему 34 года. До этого привлекался к ответственности за наркотики.

Как сообщалось, сотрудникам полиции удалось эвакуировать всех заложников из дома, где забаррикадировался человек.

Полицейскому спецназу "удалось благополучно вывести наружу двух стражей порядка, которые оказались в ловушке на верхнем этаже, а также еще трех узников".

Ранее сообщилось, что в результате стрельбы в Филадельфии огнестрельные ранения получили шестеро стражей порядка. Инцидент начался, когда правоохранители проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев.

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Источник: korrespondent.net

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