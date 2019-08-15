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15. 08. 2019

Под Москвой пассажирский самолет совершил жесткую посадку и загорелся

Самолет А-321 Уральских авиалиний утром в четверг, 15 августа, совершил жесткую посадку в районе аэропорта Жуковский в Московской области после возгорания двигателя при взлете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Все они эвакуированы, пострадавших нет.

Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщил, что оба двигателя самолета отключились из-за попадания в них птиц.

"Аварийная посадка при взлете в Жуковском - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку ... в километре от полосы", - сказал Скуратов.

По данным РИА Новости, после посадки самолет выкатился в поле и лежит "на брюхе". Как сообщил представитель экстренных служб, у него подломились все стойки шасси.

Пожар на самолете потушен.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер. Из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.

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Источник: korrespondent.net

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