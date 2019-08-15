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15. 08. 2019

В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в четверг, 15 августа, на северо-востоке Японии, в префектуре Аомори и соседних областях, сообщило главное метеорологическое управление страны.

Данных об ущербе и пострадавших не поступало.

По японской семибалльной шкале максимальная сила подземных толчков составила четыре балла.

Эпицентр землетрясения находился на побережье префектуры Аомори, очаг залегал на глубине 90 километров.

Угроза цунами не объявлялась.

Несколькими днями ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Венгрии.

А в Турции землетрясение повредило тысячу домов. Магнитуда землетрясения составила 6,5 баллов.

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Источник: korrespondent.net

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