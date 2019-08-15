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15. 08. 2019

Появилось видео жесткой посадки А-321 в поле

В сети появилось видео жесткой посадки самолета Airbus A-321 в поле возле аэропорта Жуковский. Запись опубликована в Telegram-канале Baza в четверг, 15 августа.

Видео снял один из пассажиров самолета. На записи видно, как воздушное судно снижается и через несколько секунд приземляется в поле. Слышно, как пассажиры кричат, кто-то спрашивает, где дети.

В свою очередь, Telegram-канал Mash опубликовал видео момента столкновения лайнера со стаей птиц.

Ранее появилось видео эвакуации пассажиров с места жесткой посадки самолета.

Также опубликованы видео самолета в поле.

Тем временем увеличилось количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета.

"На данный момент пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Возраст детей - от двух до девяти лет", - проинформировали в экстренных службах.

Пострадавших доставили в больницы Жуковского и Раменского.

Как сообщалось, в Подмосковье посреди поля экстренно сел самолет с 234 людьми на борту из-за попадания в двигатели птиц.

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Источник: korrespondent.net

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